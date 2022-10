Stand: 09.10.2022 15:41 Uhr Tödlicher Unfall bei Sternberg: Mann fährt mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 192 bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 65-Jährige in einem Wald zwischen Dabel und Borkow aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der Mann kam noch mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus - starb dort aber am Nachmittag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.2022 | 16:00 Uhr