Stand: 24.01.2022 08:13 Uhr Tödlicher Unfall auf der A14 zwischen Schwerin und Wismar

Ein 60-jähriger Mann ist am Montagmorgen auf der A14 mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich im Anschluss mehrfach. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autobahn musste wegen der Bergung und der Untersuchung der Unfallursache zwischen Schwerin-Nord und Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) längere Zeit gesperrt werden. | 24.01.2022 08:13

