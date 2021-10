Tödlicher Unfall auf A24 - Autobahn zeitweise gesperrt Stand: 16.10.2021 13:42 Uhr Bei einer Kollision mit einem Baum neben der Autobahn 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ist am Samstagmorgen ein 20-jähriger Mann gestorben.

Bei einem schweren Unfall im Verlauf der A24 ist zwischen Wittenburg und Zarrentin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein 20 Jahre alter Mann gestorben. Ein weiterer erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das mit den beiden Männern besetzte Auto ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Dabei kam der Beifahrer ums Leben. Der Wagen wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg war zwischenzeitlich voll und anschließend teilweise gesperrt.

Vier Schwerverletzte in Mönchhagen

In Mönchhagen (Landkreis Rostock) wurden beim Zusammenstoß zweier Pkw vier Menschen schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte, als er nach dem Tanken nach links zurück auf die B105 auffahren wollte, einen von links kommenden Wagen übersehen. Der andere Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In beiden Fahrzeugen waren jeweils zwei Insassen unterwegs, die in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Die B105 wurde für mehrere Stunden teilweise gesperrt.

