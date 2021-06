Tödlicher Arbeitsunfall mit Mähdrescher in Zettemin Stand: 15.06.2021 06:40 Uhr Schwerer Arbeitsunfall in der Landwirtschaft: Bei Stavenhagen ist ein Mann mit seinem Bein in das Schneidwerk eines Mähdreschers geraten und in der Folge gestorben.

Nach einem Arbeitsunfall in Zettemin (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Mann gestorben. Der 54-Jährige war am Montag in einen Mähdrescher geraten.

Arbeiter gerät mit Bein in laufende Maschine

Der Mitarbeiter eines örtlichen Landwirtschaftsbetriebes war laut Polizei am Nachmittag gemeinsam mit einem Kollegen dabei, das Mähwerk eines Mähdreschers zu reinigen. Dabei geriet der 54-Jährige mit einem Bein in das laufende Schneckenrad. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht befreien.

Schwerverletzter stirbt im Krankenhaus

Helfer der Feuerwehren aus Zettemin, Kittendorf und Jürgenstorf rückten zur Rettung des Mannes an. Sie benötigten eineinhalb Stunden, um den Verunglückten zu befreien. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er der schweren Verletzung. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus.

