Tödlicher Arbeitsunfall in Neuenkrichen: Betonwand stürzt auf Arbeiter Stand: 30.07.2022 06:30 Uhr In einem Landwirtschaftsbetrieb in Vorpommern ist ein 23-Jähriger von einer tonnenschweren Betonmauer verschüttet und tödlich verletzt worden.

Bei einem Unfall auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Neuenkirchen bei Greifswald ist am Freitagnachmittag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein zweiter konnte sich im letzten Moment retten.

Ermittlungen zur Unfallursache

Der 23 Jahre alte Mann stand gerade auf einer Leiter, als in einer Lagerhalle für Raps eine etwa fünf Meter hohe, aus jeweils 2,4 Tonnen schweren Betonblöcken aufgebaute Mauer einstürzte und ihn unter sich begrub. Der Verschüttete wurde nach etwa 40 Minuten von der Feuerwehr befreit, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Ein zweiter Arbeiter konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Kriminalpolizei Anklam ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Am Montag soll ein Gutachter den Unfallort untersuchen.

