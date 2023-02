Stand: 19.02.2023 15:08 Uhr Toddin: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brand an Auto

Die Kriminalpolizei ermittelt in Toddin (Kreis Ludwigslust-Parchim) wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Laut Polizei bemerkte ein 53-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, dass ein Vorderreifen seines Autos brennt. Während der Mann versuchte, den Brand zu löschen, riefen Nachbarn die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der Motorraum in Flammen. Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.02.2023 | 15:00 Uhr