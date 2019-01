Stand: 11.01.2019 16:51 Uhr

Tipps aus Thüringen für NSU-Ausschuss

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zu den Aktivitäten der rechtsterroristischen Gruppe NSU in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag erstmals Sachverständige angehört. Bei der öffentliche Anhörung gaben zwei Vertreterinnen des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses ihren Kollegen zahlreiche Hinweise für Ermittlungsansätze. Dabei geht es vor allem um das Unterstützerumfeld des "Kerntrios" Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

Spuren zu Helfern in Mecklenburg-Vorpommern

Es habe wohl sehr viele helfende Hände gegeben, sagte die Vorsitzende des Thüringer Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD). Spuren führten auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Es gebe bundesweit Beschuldigte in zweistelliger Zahl, gegen die vom Generalbundesanwalt wegen möglicher Unterstützungshandlungen ermittelt werde.

Ausführliche Präsentation möglicher Verbindungen

Die Obfrau der Linken im Thüringer Untersuchungsausschuss, Katharina König-Preuss, zeigte in einer mehr als einstündigen Präsentation, wo sie Verbindungen sieht. Beispielsweise über rechtsextreme Netzwerke wie das inzwischen verbotene "Blood and Honour", außerdem über persönliche Bekanntschaften, aber auch über Spenden - etwa 2002 vom NSU an das rechtsextreme Magazin "Weißer Wolf" aus Neustrelitz. Umgekehrt soll es nach Aussage eines unbekannten V-Mannes auch eine Spendenübergabe an den NSU gegeben haben.

NSU schon seit Anfang der 90er Jahre in MV

Es gebe eine "hohe Kontinuität" der Verbindungen des NSU-Kerntrios nach Mecklenburg-Vorpommern schon seit Anfang der 1990er Jahre, sagte König-Preuss. Dazu gehörten Campingurlaube in Krakow und Besuche in Rostock. Es stelle sich die Frage nach dem Netzwerk, den Unterstützern sowie der Opfer- und Tatortauswahl. Hier gebe es möglicherweise Versäumnisse der Ermittlungsbehörden.

Ministeriumsbericht sieht keine Verflechtungen

Pünktlich zur ersten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium am Freitag einen Bericht zu den NSU-Ermittlungen im Nordosten vorgelegt. Demnach habe die Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse über "personelle oder organisatorische Verflechtungen" des Nationalsozialistischen Untergrunds mit rechtsextremen Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern.

Mord in Rostock und Überfälle in Stralsund

Der NSU-Ausschuss war im Mai 2018 eingerichtet worden. Er soll unter anderem die Gewalttaten und die Vernetzung der Terrorgruppe in der rechtsextremen Szene auch in Mecklenburg-Vorpommern untersuchen. Dem NSU werden zehn meist rassistisch motivierte Morde zugerechnet. Zu den Opfern zählt Mehmet Turgut, der 2004 an einem Imbissstand in Rostock erschossen wurde. Auch zwei Banküberfälle 2006 und 2007 in Stralsund sollen auf das Konto des NSU gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.01.2019 | 16:00 Uhr