Tiny Houses: Große Pläne für kleine Häuser in Schwerin Stand: 26.05.2021 06:24 Uhr Hohe Baupreise, teure Grundstücke: immer mehr Menschen interessieren sich angesichts der Lage auf dem Eigenheim-Markt für "Tiny Houses". Auch ökologische Aspekte spielen bei der Wahl eine Rolle.

Denn für den Bau der kleinen Häuser werden weniger Ressourcen verbraucht, als für komplette Eigenheime und auch die Interessenten sind tendenziell offen für einen eher minimalistischen Lebensstil: viel Platz ist in den Häusern schließlich nicht. Die nämlich sind - wie der Name sagt - schon in der Grundfläche begrenzt. Bei acht Quadratmeter geht es los, mehr als 45 sollten es nicht sein, um noch den Namen "Tiny House" zu verdienen. Manche "Tiny Houses" sind mobil, wie ein Wohnwagen, andere werden ortsfest konstruiert.

Schwerin nimmt Trend aus den USA auf

Wie die Bezeichnungen schon verraten: der Trend kommt aus den USA. Hier gibt es noch eine zusätzliche Einteilung: große "Tiny Houses" mit einer Grundfläche von 45 bis 100 Quadratmeter gelten dort als "Small Homes". In Deutschland bremst vielerorts das Baurecht den Trend aus. Die ersten Enthusiasten der Szene sind deshalb auf Campingplätze oder freie Standorte auf bereits bebauten Grundstücken ausgewichen. In Schwerin, so der langfristige Plan, soll nun ein Bebauungsplan für diese Art des Wohnens ausgewiesen werden.

Ein halber Hektar für sechs bis acht Häuser

Ein möglicher Standort könnte der Stadtteil Warnitz sein, im Nordwesten Schwerins. Mit einer Info-Veranstaltung hatte die Stadt versucht herauszubekommen, ob überhaupt Interesse besteht: 30 Teilnehmer stellten dabei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung viele Fragen. Einige Interessenten fanden die Idee sogar so gut, dass sie gleich meinten, warum nicht gleich eine größere Fläche? Es gab aber auch skeptische Stimmen: zum Beispiel ob sich die Häuser gut in die Nachbarschaft einfügen und was in Sachen Umweltschutz, Abwasserentsorgung oder der Versorgung mit Strom und Trinkwasser geplant ist.

Noch wenig konkrete Antworten

Auf diese konkreten Fragen gab es allerdings noch wenig Antworten bei der Online-Veranstaltung der Schweriner, noch sei das Projekt in einer frühen Phase, hieß es. Denn wenn es die Fläche in Warnitz werden soll, muss auch erstmal ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Und wenn dann wirklich alles ganz glatt durchgeht, könnte es in eineinhalb Jahren soweit sein, dass die ersten kleine Häuser gebaut werden können sagte ein Stadtplaner. Was die Kosten für ein Haus angeht: da gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter, auch schon in Schwerin. Wer so ein Haus bauen will muss mit mindestens 15.000 Euro für eine ganz kleine Variante mit 8 Quadratmetern rechnen, je nach Ausstattung kann es aber auch eine größere Summe werden, die dann gar nicht mehr so weit entfernt ist, vom Preis eines normalen Eigenheims.