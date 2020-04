Stand: 19.04.2020 07:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Tierparks und Zoos in MV vor Wiedereröffnung

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Montag zahlreiche Zoos und Tierparks nach der mehrwöchigen Zwangsschließung durch die Corona-Pandemie. Damit dies erlaubt ist, müssen die neuen und strengen Hygienemaßnahmen eingehalten werden - gewisse Einschränkungen bleiben aber für die Besucher vorerst bestehen. Der Tierpark Wismar hat angekündigt, ab 9 Uhr wieder normal geöffnet zu haben. Dort sind die Auflagen unproblematisch, da der Tierpark nur aus Freiluftgehegen besteht. Der Spielplatz wird gesperrt.

Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden

Der Vogelpark Marlow öffnet ebenfalls am Montag. Allerdings ist das Angebot laut Parkchef Matthias Haase für die Besucher stark eingeschränkt, denn die vielen Spielplätze müssen geschlossen bleiben. Es gibt keine kommentierten Fütterungen und keine Flugshow - also all das nicht, was die Besucher sonst in den Park zieht. Deshalb gelten - anders als sonst um diese Zeit - auch noch die Winterpreise: Erwachsene 8 Euro (sonst 14,90), Kinder 5 Euro (sonst 10,90 Euro).

Tiere halten seit Wochen Ausschau nach Besuchern

Die Tierparks in Wolgast und Greifswald werden am Montag ebenfalls wieder öffnen. Alle Mitarbeiter und vor allem die Tiere sind überglücklich. Es sei wohl tatsächlich so, dass die Tiere schon lange Ausschau halten nach ihren gewohnten Besuchern, berichten Tierpfleger. Die Auflagen zu erfüllen ist für beide Parks kein Problem. In Wolgast ist alles sehr weitläufig, auch in Greifswald können sich Besucher gut aus dem Weg gehen. Die Spielplätze und Bistros bleiben noch geschlossen, Tierhäuser bzw. die Zooschulen ebenfalls. Gute Nachrichten gibt es für die Besucher in Wolgast: Dort werden die Eintrittspreise aufgrund der Corona-Lage vorerst gesenkt. Die Tierparkleiterin in Greifswald zeigte sich gegenüber NDR 1 Radio MV überwältigt von der großen Fürsorge der Bürger. Viele hätten in den vergangenen Wochen für den Park gespendet. Auch der Stralsunder Zoo wird am Montag wieder öffnen.

Rostocker Zoo: Ticketpreise reduziert

Auch im Rostocker Zoo können am Montag die Türen wieder aufgehen - mit Einschränkungen, wie Direktor Nagel ankündigte. Um Infektionen möglichst zu verhindern, bleiben alle kleinen und großen Tierhäuser wie das Polarium und Darwineum oder auch das Vogel-Reptilien-Haus sowie das Aquarium geschlossen. Auch die Spielplätze und die Gastronomie dürfen noch nicht genutzt werden. Die Ticketpreise werden deshalb reduziert: Erwachsene zahlen 13,- Euro, Kinder 6,- Euro und der ermäßigte Eintritt beträgt 8,- Euro. Ebenfalls von Montag an ist auch der Wildpark Güstrow wieder am Start, wenn auch nicht in ganzer Schönheit. So ist das Bärenhaus geschlossen und die Gastronomie bleibt auch zu. In Güstrow aber wird der volle Preis fällig.

Tierpark Dassow öffnet erst am 1. Mai

Im Tierpark Ueckermünde freut man sich ebenfalls ab Montag auf die Rückkehr der Besucher. Es habe schon die ganze Woche telefonische Nachfragen gegeben, wann der Tierpark endlich wieder öffne, hieß es. Allerdings, wer sicher nicht kommen wird, sind die Besucher aus Polen. Immerhin 20 Prozent kommen normalerweise aus Westpommern. Die Grenze ist aber geschlossen und wie lange das so bleiben wird, weiß niemand. Der Tiergarten Neustrelitz steht zudem in den Startlöchern. Die Spielplätze bleiben hier, wie überall, gesperrt und die ansonsten begehbaren Gehege geschlossen. Die Bären im Bärenwald Müritz müssen sich erst wieder an Publikum gewöhnen. Das dürfte aber sehr schnell gehen. Der Schweriner Zoo will am Mittwoch öffnen - die genaue Umsetzung der Auflagen wird bis dahin noch geklärt. Am Samstag in einer Woche öffnet der Elefantenhof Platschow. Bis dahin sollen zum Beispiel Waschbecken aufgestellt und Markierungen geklebt werden, damit die Besucher die Sicherheitsabstände einhalten. Die genauen Vorschriften werden dort noch abgewartet. Der Tigerpark Dassow hat angekündigt, am 1. Mai wieder zu eröffnen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet.

