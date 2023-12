Tickets gewinnen: Disneys "Die Eiskönigin" - Das Musical Stand: 11.12.2023 14:21 Uhr Gemeinsam mit Schneemann Olaf, Kristoff und seinem Rentier Sven stürzen sich Anna und Elsa in ein geheimnisvolles Musical-Abenteuer. Erleben Sie eine vielschichtige Story mit spannenden Gegensätzen, die Groß und Klein in ihren Bann zieht.

Das Musical unter dem englischen Titel "Frozen" hatte im März 2018 seine Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Seit 2021 ist die Adaption des Disney-Films im Stage Theater in Hamburg zu sehen.

"Es geht um zwei starke Schwestern, die das Böse überwinden und deren Liebe dazu führt, dass am Ende das Glück in ihr Leben zurückkehrt", sagte Musical-Produzentin Kerstin Schnitzler. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um neue Songs ergänzt.

"Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt" - Olaf

Mit ein wenig Glück können Sie Olaf und Co. durchs eisige Arendelle begleiten. In einem Abenteuer voller Magie, Freude und Herz. Alles was Sie dafür tun müssen ist uns zu erzählen, warum gerade Ihre Familie "Die Eiskönigin" in Hamburg erleben möchte. In dem Zeitraum von Januar bis April 2024 haben Sie die Möglichkeit, den Gewinn einzulösen.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen: Tickets Die Eiskönigin in Hamburg Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel Tickets für das Musical Die Eiskönigin wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten: Name, Vorname: * Ort: * Telefon: * E-Mail: Geburtsdatum: * Warum möchten Sie mit Ihrer Familie das Musical „Die Eiskönigin“ erleben? : Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.12.2023 | 19:30 Uhr