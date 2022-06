Stand: 08.06.2022 15:52 Uhr Thomas Dabel neuer Polizeipräsident für den Osten von MV

Die rund 2.000 Polizisten im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben zwei neue Chefs. Der 61-Jährige Thomas Dabel ist am Mittwochnachmittag von Innenminister Christian Pegel (SPD) offiziell in das Amt des Polizeipräsidenten in Neubrandenburg eingeführt worden. Neuer Vizepräsiden ist der 60-jährige Gunnar Mächler. Eine der größten Herausforderungen sei die Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Polizei, so der neue Polizeipräsident. | 08.06.2022 15:52

