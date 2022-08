Stand: 13.08.2022 13:05 Uhr Thieme stürzt - Springreiter verpassen WM-Medaille

Ein Sturz von André Thieme (Plau am See) hat die Medaillen-Hoffnungen der deutschen Springreiter-Equipe bei der Weltmeisterschaft im dänischen Herning abrupt beendet. Der Europameister stürzte am dritten Hindernis aus dem Sattel seiner Stute Chakaria und lieferte damit das Streichergebnis. Am Ende belegte Deutschland den fünften Platz und erreichte dadurch zumindest das Minimalziel der vorzeitigen Olympia-Qualifikation für Paris 2024. Weltmeister wurde Olympiasieger Schweden vor den Niederlanden und Großbritannien. | 13.08.2022 13:03

