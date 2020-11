Theologe: Friedhöfe brauchen neue Konzepte Stand: 22.11.2020 07:39 Uhr Friedhöfe sind nicht nur für die Toten, sondern auch für die Lebenden da, findet der Rostocker Theologieprofessor Thomas Klie. Ein Jahr lang hat er Ruhestätten der Nordkirche in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern besucht.

Friedhöfe in Deutschland sind in diesem Jahr zum immateriellen Weltkulturerbe geworden. Denn Friedhöfe haben Vieles zu bieten: Neben sehenswerten Mausoleen und Kapellen und den Gräbern berühmter Persönlichkeiten locken auch immer wieder auch als Parks angelegten Areale mit ihren alten Bäumen zahlreiche Besucher an. So stehen etwa auf dem Neuen Friedhof in Greifswald noch Linden aus der Gründerzeit von 1864. Sie wurden damals mit dem Schiff aus Lübeck angeliefert. Auch der Friedhof in Wismar ist vor knapp 200 Jahren als Park angelegt worden und zählt mehr als 2.600 Bäume. Einige davon blühen auch jetzt noch.

Theologe: Neue Friedhofs-Konzepte gefragt

Dass Friedhöfe nicht nur für die Toten, sondern auch für die Lebenden da sind, ist auch die Überzeugung des Rostocker Theologieprofessor Thomas Klie. Ein Jahr lang hat er Ruhestätten der Nordkirche in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern besucht. In diesen Regionen gibt es immerhin fast 1.500 "Gottesäcker". Klie meint, dass die meisten Friedhöfe dringend neue Konzepte bräuchten. Denn viele von ihnen haben große Finanzierungsprobleme.

Starke Konkurrenz durch Friedwälder und Urnen

Ein Grund: Angehörige lassen ihre Verstorbenen heutzutage immer seltener im Sarg, und immer häufiger in den preiswerteren Urnen bestatten. Manch einer sucht nach einer Alternative zum Friedhof, weil ein solcher oft als zu eng und reglementiert empfunden wird. Deshalb gibt es auch immer mehr Seebestattungen, Friedwälder und auch halb-legale Varianten. So werden immer wieder Tote in ausländische Krematorien gebracht und dann einfach im Kofferraum mit nach Hause genommen. Das Ergebnis: Eine kleine Kirchengemeinde, die auf ihrem Friedhof nur noch ein oder zwei Beerdigungen im Jahr durchführt, kommt bereits an ihre finanzielle Belastungsgrenze, wenn ein Baum gefällt werden muss.

Ein Vorschlag: Anonyme Bestattungen erlauben

Klie rät vor allem zu mehr Offenheit gegenüber der sich verändernden Bestattungskultur und dem Wunsch nach mehr Individualität. Er versteht nicht, warum beispielsweise anonyme Bestattungen auf kirchlichen Friedhöfen nicht erlaubt sind - in der Bibel stehe davon jedenfalls nichts, so der Theologieprofessor. Außerdem empfiehlt er, die Ruhestätten stärker ins Zentrum zu rücken, sie als Biotope zu nutzen, Führungen und Veranstaltungen anzubieten, Ausstellungen zu organisieren oder Partnerschaften mit Schulen und Geschichtsvereinen anzuschieben.

Wer nicht wirbt, der stirbt

In Mecklenburg-Vorpommern hat er dafür auch einige Gemeinden gefunden, die schon mit neuen Ideen vorangehen – bis hin zu Kinoabenden wie im August auf dem Friedhof von Lübsee bei Schönberg. Und schließlich ruft Klie auch dazu auf, mehr Marketing zu betreiben, denn auch für Friedhöfe gelte die alte Binsenweisheit: Wer nicht wirbt, der stirbt.

