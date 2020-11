Stand: 22.11.2020 11:55 Uhr Theaterpreis für kommenden Schweriner Musiktheaterleiter

Der künftige Leiter des Musiktheaters am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, Martin Berger, ist mit dem nationalen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet worden. Der Preis gebühre dem ganzen Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar, so Berger. In Weimar arbeitet Berger derzeit noch. Prämiert wurde seine Inszenierung von Ariadne auf Naxos. Im kommenden Jahr kommt Berger nach Schwerin. Berger sagte, er freue sich, in Schwerin die lange Tradition des wunderbaren Theaters fortsetzen zu können. | 22.11.2020 11:55