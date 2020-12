Stand: 11.12.2020 06:24 Uhr Theater in MV: Weihnachtsmärchen für Schüler*innen landesweit abgesagt

Wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen Schülerinnen und Schüler von Montag an landesweit keine Vorstellungen der Weihnachtsmärchen in den Theatern besuchen. Das erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Auch Schulfahrten, Schulwanderungen und Besuche in außerschulischen Lernorten seien bis auf Weiteres nicht möglich. | 11.12.2020 06:25