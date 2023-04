Stand: 07.04.2023 17:37 Uhr Thandorf: Trabi überschlägt sich nach Unfall mit Nandu

In Thandorf (Kreis Nordwestmecklenburg) ist am Freitag ein Trabbi-Fahrer mit einem Nandu kollidiert. Der Vogel lief auf die Fahrbahn und blieb stehen, berichtete die Polizei, und "es kam zum Zusammenprall mit dem Tier". Der Trabant geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Nandu war "während der polizeilichen Maßnahmen am Unfallort" nicht mehr aufzufinden, hieß es seitens der Polizei. Den Schaden am Trabi schätzte sie auf 1.000 Euro. In der Region leben 150 Nandus, deren Vorfahren vor mehr als 20 Jahren aus einem Gehege ausgebüxt waren.

