Stand: 20.11.2023 14:08 Uhr Teterow: Von heute an Parken für zwei Stunden kostenlos

Teterow schaltet auch in diesem Jahr wieder die Parkautomaten ab. So wolle die Stadtverwaltung das Vorweihnachtsgeschäft beleben. Das kostenlose Parken beginnt heute und soll bis Anfang Januar möglich sein - allerdings begrenzt auf zwei Stunden. Die Parkscheibe im Auto sollte also gut sichtbar sein.

