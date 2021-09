Stand: 11.09.2021 07:18 Uhr Teterow: Verletzter bei Schlägerei

Bei einer Schlägerei in Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Mann verletzt worden. Er war laut Polizei am Freitagabend mit einem 31-Jährigen und dessen Partnerin in Streit geraten. Beide sollen den 43-Jährigen geschlagen und getreten haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. | 11.09.2021 07:17