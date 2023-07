Stand: 24.07.2023 05:45 Uhr Teterow: Unfall durch Sekundenschlaf am Bahnübergang

In Teterow (Landkreis Rostock) ist ein 27-jähriger Mann in einen Sekundenschlaf gefallen und mit dem Wagen neben der B104 am Bahnübergang gegen einen Zaun geprallt. Das hat die Polizei am Sonntag bekannt gegeben, der Unfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag. Durch den Unfall wurde kurzzeitig die Bahnstrecke nach Güstrow blockiert. Um das Wrack von dem Gleisbett zu entfernen, musste ein Kran anrücken. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der 27-Jährige aus Laage wurde leicht verletzt. Wegen seines Gesundheitszustandes musste er seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.07.2023 | 05:45 Uhr