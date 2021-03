Stand: 12.03.2021 08:03 Uhr Teterow: Transporterfahrer stirbt nach Unfall

Bei einem Autounfall ist am Donnerstagabend in der Nähe von Teterow (Landkreis Rostock) ein Mann ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war mit seinem Transporter zwischen Levitzow und Jördenstorf von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Rettungskräfte reanimierten den Mann, er verstarb laut Polizei aber kurz darauf an der Unfallstelle. Jetzt werde untersucht, ob der Fahrer an den Folgen des Unfalls oder aufgrund eines medizinischen Notfalls verstarb. | 12.03.2021 08:03