Stand: 21.10.2020 15:20 Uhr Teterow: Schriftsteller Horst Beseler gestorben

Der Schriftsteller Horst Beseler ist tot. Der Autor von zahlreichen Kinderbüchern verstarb 95-jährig in einem Pflegeheim in Teterow (Kreis Rostock). Beseler ist besonders mit Kinder- und Jugendbüchern bekannt geworden. Sein wichtigstes Buch war der Jugendkrimi "Käuzchenkuhle" von 1965, das in der DDR für Generationen von Kindern Schullektüre wurde. Beseler verfasste neben Kinder- und Jugendbüchern auch Romane, Erzählungen und Drehbücher. Der gebürtiger Berliner lebte seit 1952 in Hinzenhagen bei Güstrow. | 21.10.2020 15:20