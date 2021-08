Stand: 15.08.2021 13:10 Uhr Teterow: Rettungshelfer über Katastrophenfall am Bergring

Rund 90 Einsatzkräfte der Medical Task Forces (MTF) haben am Sonnabend am Bergring in Teterow (Landkreis Rostock) einen Katastrophen-Einsatz geprobt. Das fiktive Szenario sah eine eingestürzte Bühne nach einem Tornado bei einem Festival mit 200 Verletzten vor, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitteilte. Laut DRK sind in Mecklenburg-Vorpommern 400 MTF-Helfer aktiv. Um mitzumachen, seien keinerlei medizinsichen Vorkenntnisse, hieß es. Jeder Interessent sei willkommen, die Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0385 59147-18 oder per Mail an mtf@drk-mv.de möglich | 15.08.2021 13:10