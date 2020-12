Stand: 08.12.2020 10:56 Uhr Teterow: Präventionsarbeit der Regionalen Schule ausgezeichnet

Die Regionale Schule in Teterow (Landkreis Rostock) erhält heute das Qualitätssiegel "Sicherheit macht Schule". Damit wird die vorbildliche Präventionsarbeit gegen Gewalt und Kriminalität gewürdigt, hieß es vom Kreis. Die Schule hatte die Auszeichnung bereits in den vergangenen Jahren. Jetzt wurde das Siegel für weitere fünf Jahre verlängert. Am Montag war bereits die Grundschule Bentwisch mit dem Siegel gewürdigt worden. | 08.12.2020 10:55