Stand: 11.11.2022 14:26 Uhr Teterow: Parkscheinautomaten werden in der Weihnachtszeit abgestellt

Die Stadt Teterow (Landkreis Rostock) will sich in der Vorweihnachtszeit wie auch in den Vorjahren kunden- und einzelhandelsfreundlich zeigen. Vom 21. November an bis voraussichtlich Anfang Januar 2023 werden die Parkscheinautomaten abgeschaltet. Jedoch ist die freie Parkzeit auf zwei Stunden begrenzt. Die Stadt bittet darum, die Parkscheibe gut sichtbar auszulegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2022 | 16:30 Uhr