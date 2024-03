Stand: 04.03.2024 06:10 Uhr Teterow: Mehr als 200 neue Arbeitsplätze duruch Neuansiedlungen

In Teterow (Landkreis Rostock) sollen mehr als 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt drei Firmen wollen sich in der Kleinstadt ansiedeln. Die größte der Firmen ist der Medizinprodukte-Hersteller NephroCan. Der hat Standorte in Istanbul, Rom, Vancouver und bald wieder am Koppelberg in Teterow. Dort hatte das Unternehmen schon einmal produziert. Jetzt soll es einen Neustart geben mit mehr Arbeitsplätzen als vorher. Geplant sind laut Teterows Bürgermeister Andreas Lange (parteilos) langfristig etwa 200. Darüber hinaus wollen sich eine kleinere Maschinenbaufirma und ein Spezialfarbenhandel in der Bergringstadt zusammen mit 30 Beschäftigten ansiedeln.

