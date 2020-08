Stand: 28.08.2020 17:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Teterow: Mehr Nahverkehr und S-Bahn-Anschluss?

Der Landkreis Rostock und die Städte Laage und Teterow wollen den Nah- und Fernverkehr in der Region ausbauen. Vor allem für die Unternehmen im Landkreis sei die Anbindung an andere Städte wichtig, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Im Gespräch sind unter anderem eine S-Bahn-Verbindung zwischen Rostock und Teterow sowie Zugverbindungen von Teterow nach Neubrandenburg und zum Flughafen Rostock-Laage.

Studien werden erstellt

Dazu arbeiten Teterow und Laage, der Landkreis Rostock und das Busunternehmen Rebus zusammen. Sie erstellen Machbarkeitsstudien, Zeitpläne für Bebauungen und testen möglicherweise erste neue Linien. Mit dabei ist auch das Teterower Biotech-Unternehmen Miltenyi. Die Firma beschäftigt jetzt schon über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und will diese Zahl in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Wie ein Sprecher betonte, wäre eine gute Infrastruktur nun umso wichtiger, um noch mehr Beschäftigte aus dem Landkreis zu gewinnen.

Weitere Informationen Neues Verkehrskonzept für Region Rostock vorgestellt Die Region Rostock soll stärker zusammenwachsen. Aus diesem Grund wurden in Rostock Pläne für ein neues Verkehrskonzept im öffentlichen Nahverkehr vorgestellt. mehr Corona: Angespannte Lage im öffentlichen Nahverkehr Der Städte- und Gemeindetag sieht aufgrund der Corona-Pandemie den öffentlichen Nahverkehr in Gefahr. Auch in Mecklenburg-Vorpommern rechnen viele Verkehrsbetriebe mit hohen Einbußen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.08.2020 | 15:00 Uhr