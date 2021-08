Stand: 31.08.2021 11:44 Uhr Teterow: Mann soll zwei Kinder sexuell missbraucht haben

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs. Er soll sich am Kind seiner Lebensgefährtin und am gemeinsamen Kind vergangen haben. Es handelt sich um einen Jungen und ein Mädchen im Kindergartenalter. Das sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Nowack auf NDR-Nachfrage. Inzwischen ist Haftbefehl erlassen worden, der Mann sitzt in Untersuchungshaft. | 31.08.2021 11:44