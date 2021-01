Stand: 31.01.2021 07:50 Uhr Teterow: Mann bei Streit schwer verletzt

In Teterow (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zum Sonntag ein schwer verletzter, am Kopf blutender Mann auf einem Gehweg gefunden worden. Die Polizei ermittelte, dass es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen dem 33-jährigen Opfer und einem 32-Jährigen gegeben hatte. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, der mutmaßliche Täter stellte sich kurz darauf selbst der Polizei. Beide Männer hatten erhebliche Mengen Alkohol getrunken. | 31.01.2021 07:50