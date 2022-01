Stand: 05.01.2022 13:42 Uhr Teterow: Lkw-Unfall mit ausgelaufener Gülle

In Teterow (Landkreis Rostock) ist am Vormittag ein Lkw mit Gülleanhänger verunglückt. In einer engen Kurve kippte laut Polizei der Anhänger um. Ein kleiner Teil der Gülle sei auf die Straße und in die Kanalisation geluafen, so ein Polizeisprecher. Der Anhänger wird nun abgepumpt und anschließend von einem Kran aufgerichtet. Dafür wird die B104 am Nachmittag kurzfristig gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Wieviel Gülle genau in die Kanalisation geflossen ist und wie groß die Verunreinigung ist, wird von den Teterower Stadtwerken geprüft. | 05.01.2022 13:41

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.01.2022 | 14:00 Uhr