Teterow: Lkw-Unfall mit ausgelaufener Gülle

In Teterow (Landkreis Rostock) ist am Vormittag ein Lkw mit Gülleanhänger verunglückt. In einer engen Kurve kippte laut Polizei der Anhänger um. 10.000 von insgesamt 25.000 Litern Gülle sei auf die Straße und teilweise in die Kanalisation gelaufen, so ein Polizeisprecher. Der Anhänger wurde abgepumpt und anschließend von einem Kran aufgerichtet. Dafür wurde die B104 am Nachmittag kurzfristig gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro. | 05.01.2022 19:30

