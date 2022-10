Stand: 07.10.2022 15:43 Uhr Teterow: Jobcenter-Mitarbeiterin in Büro angegriffen

Eine Jobcenter-Mitarbeiterin ist am Freitagmorgen in Teterow (Landkreis Rostock) in ihrem Büro unvermittelt von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der 25-jährige Tatverdächtige in das Büro der 45-Jährigen gekommen, hatte sie geschlagen und getreten. Zeugen konnten die Frau befreien und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in dem Büro einschließen. Die Mitarbeiterin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Kasache, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach einer ärztlichen Begutachtung in eine Klinik eingewiesen.

