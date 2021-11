Stand: 06.11.2021 11:11 Uhr Teterow: Jaulender Hund warnt Frau vor Brand

In Teterow (Landkreis Rostock) ist eine Frau durch das Jaulen ihres Hundes auf ein Feuer in ihrer Wohnung aufmerksam geworden. Sie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Freitag in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern - es wurde niemand verletzt.Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Wie es genau zu dem Brand kam, ist noch unklar. | 06.11.2021 11:10

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.11.2021 | 12:30 Uhr