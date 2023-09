Stand: 04.09.2023 05:43 Uhr Teterow: Hoher Schaden nach Brand

Ein Wohnungsbrand in Teterow hat in der Nacht zu Montag einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet. Laut Polizei war das Feuer kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die anderen Mieter konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Im Laufe des Montags soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.09.2023 | 06:30 Uhr