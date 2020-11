Stand: 28.11.2020 10:48 Uhr Teterow: Diebe stehlen vollen Warenkorb aus dem Geschäft

In Teterow (Landkreis Rostock) hat eine Gruppe von Ladendieben während der Öffnungszeiten vor aller Augen zugeschlagen. Laut Polizei hatten die drei Deutschen einen vollen Einkaufswagen aus einem Discounter geschoben - ohne zu bezahlen. Sie packten die Waren in ein Auto, ließen aber die Hälfte zurück, weil ein Zeuge sie unterbrach. Dieser merkte sich das Kennzeichen. So konnte die Polizei die mutmaßlichen Diebe zu Hause abpassen. Sie hatten noch mögliches Diebesgut im Auto. | 28.11.2020 10:48