Teterow: AfD-Politiker zum Bürgervorsteher gewählt Stand: 10.07.2024 11:48 Uhr In Teterow haben die Stadtvertreter am Dienstag den AfD-Politiker Christian Wolter zum Vorsitzenden der Stadtvertretung gewählt. Damit hat erstmals ein AfD-Politiker einen solchen Posten in Mecklenburg-Vorpommern inne. Für den AfD-Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm hat der "Brandmauerfall" begonnen.

Christian Wolter (AfD) ist neuer Bürgervorsteher von Teterow (Landkreis Rostock). Er wurde am Dienstag Abend von einer Mehrheit der Stadtvertreter zum Vorsitzenden des Stadtvertretung gewählt. Von den 21 Mitgliedern stimmten elf für den AfD-Politiker, der Kandidat der CDU erhielt neun Stimmen. Eine Stimme war ungültig. Damit ist klar, auch Politiker anderer Fraktionen haben den AfD-Politiker gewählt. Die Partei selbst stellt lediglich sieben Stadtvertreter. Wolter ist gebürtiger Teterower, Jahrgang 1972, und im Wahlkreisbüro der AfD-Bundestagsabgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing tätig. Nach seiner Wahl erklärte er, er wolle das Amt des Bürgervorstehers parteipolitisch neutral ausüben und für alle Fraktionen gleichermaßen Ansprechpartner sein.

AfD doch nicht stärkste Fraktion in Teterow

Die AfD war aus der Kommunalwahl als stärkste politische Kraft in Teterow hervorgegangen - mit sieben Abgeordneten, die CDU holte sechs Sitze. Weil aber ein gewählter Stadtvertreter der Linken zur CDU wechselte, sind beide Fraktionen nun gleich stark vertreten. Insgesamt sind fünf Parteien und Wählergruppen in der neuen Stadtvertretung von Teterow vertreten. Neben AfD und CDU auch SPD, UTF (Unabhängige Teterower Fraktion) sowie "Die Teterower". Ursprünglich hatte auch Die Linke zwei Mandate geholt, nun ist sie gar nicht mehr vertreten. Ein Politiker wechselte zur CDU, der zweite Kandidat schloss sich der Wählergemeinschaft UTF an.

Holm: "Der Brandmauerfall hat begonnen"

Der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm gratulierte seinem Parteikollegen zu seinem neuen Amt. "Der Brandmauerfall hat begonnen", erklärte Holm. "Deutschland braucht auf allen Ebenen einen Ruck. Wir im Osten fangen damit an", verkündete Holm am Mittwoch.

Teterows parteiloser Bürgermeister Andreas Lange sagte auf NDR Anfrage, er biete allen die Zusammenarbeit an. Allerdings betonte er, dass es für ihn dort, wo Aussagen, Worte, Gesten und Handlungen den Rahmen des demokratischen Meinungsstreits überschreiten, keine Toleranz gebe. "Wir brauchen zum Beispiel bei Bauvorhaben, bei Gebührensatzungen, der Jugendarbeit keine politischen oder ideologischen Grundsatzdebatten, dafür ist hier nicht der Ort."

Keine AfD-Brandmauer in Teterow

Während im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern die AfD weitgehend keine Unterstützung aus den Reihen anderer Parteien erhält, brachte die AfD in Teterow zwei Anträge in der Sitzung am Dienstag durch - mit Unterstützung von CDU und SPD sowie der beiden Wählergruppen. Bei den Anträgen ging es nicht nur darum, die Sitzverteilung in den Aufsichtsräten der Stadtwerke Teterow und der Teterower Wohnungsgesellschaft zu beschließen. Die AfD beantragte zudem die Aufsichtsratsmitglieder selbst zu benennen, damit diese Gremien besonders schnell ihre Arbeit aufnehmen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.07.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock