Stand: 13.09.2020 17:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Teterow: 82-jähriger Mann ohne Führerschein gestoppt

Obwohl er seinen Führerschein schon selbst abgegeben hatte, ist ein 82-Jähriger in der Nähe von Teterow (Landkreis Rostock) noch ins Auto gestiegen und ist ziellos umhergefahren. Bei einer zufälligen Kontrolle am frühen Sonntagmorgen bemerkten Polizisten, dass der Rentner einen verwirrten Eindruck machte. Zudem waren Medikamentenreste in seinem Auto. Gegen ihn gibt es nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. | 13.09.2020 17:33