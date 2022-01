Stand: 19.01.2022 13:02 Uhr Vier Prozent mehr Lohn für Diakonie-Beschäftigte in MV

Die rund 15.700 Diakonie-Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern erhalten vom 1. Februar nächsten Jahres an vier Prozent mehr Lohn. Das habe die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) für das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, wie die Diakonie mitteilte. Die ARK habe zudem festgelegt, dass die Steigerung für alle Mitarbeiter mindestens 100 Euro beträgt. Damit werde die Angleichung der Vergütungsbedingungen an das bundesweite Niveau fortgesetzt, hieß es. | 19.01.2022 13:02

