Testpflicht soll nach Booster-Impfung auch in MV wegfallen Stand: 14.12.2021 19:01 Uhr Menschen mit einer Booster-Impfung sollen im Regelfall von einer Testpflicht befreit werden - auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll die Testpflicht für Menschen mit einer Booster-Impfung im Regelfall entfallen- auch wenn diese eigentlich von Geimpften gefordert wird. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern vereinbart. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte im NDR Nordmagazin, die neue Regel müsse aber erst noch in die Corona-Landesverordnung eingefügt werden. Dies könnte bis Donnerstag geschehen, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Ausnahme in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Die Befreiung von der Testpflicht soll jeweils 14 Tage nach der Booster-Impfung gelten. Laut Drese ist das Risiko sehr gering, dass jemand mit Booster-Impfung Corona-Viren überträgt. Die Testpflicht bleibt allerdings auf für alle Menschen mit Booster-Impfung bestehen, wenn sie ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim besuchen wollen, sagte Drese. In diesem Bereich wolle sie kein Risiko eingehen.

AUDIO: Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min) Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min)

Weitere Informationen Kabinett: Nur zwei Weihnachtsgäste für Ungeimpfte Das Kabinett in MV hat unter anderem über Ausnahmen für Jugendliche, die nicht geimpft sind, beraten. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Testpflicht für Geboosterte endet weitgehend Darauf einigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Ausnahmen gelten aber etwa für Pflegeheime und Krankenhäuser. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.12.2021 | 20:00 Uhr