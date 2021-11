Testpflicht in Pflegeheimen in MV tritt in Kraft Stand: 11.11.2021 06:10 Uhr Vor dem Hintergrund häufigerer Corona-Infektionen werden die Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen mit einer Testpflicht verschärft. So gibt es die überarbeitete Landesverordnung vor.

Alle Besucher von Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich von heute an auf Corona testen lassen. Laut Sozialministerium tritt die neue Verordnung jetzt in Kraft. Eigentlich sollte sie schon von vergangenem Montag an gelten, doch wegen widersprüchlicher Aussagen musste die Verordnung überarbeitet werden. Das Sozialministerium bedauert diese Verwirrung.

Tests auch für Geimpfte und Genesene

Von heute an gilt damit, dass jeder Besucher, der älter als sieben Jahre ist, sich testen lassen muss, egal ob er geimpft oder genesen ist. Möglich sind ein Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem sind Tests direkt vor dem Besuch möglich und zwar in den Einrichtungen selbst. Sozialministerin Drese sagte, die Altenheimbewohnerinnen und Bewohner müssten geschützt werden. Durch die Tests sollen aber weiterhin soziale Kontakte möglich bleiben.

Ungeimptes Personal werde täglich gestestet, geimpfte Beschäftigte zweimal wöchentlich.

