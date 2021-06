Testpflicht für Touristen nur noch bei Einreise Stand: 17.06.2021 05:57 Uhr Von heute an müssen sich Touristen nur noch bei der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern testen lassen. Bislang galt zusätzlich: alle drei Tage ein Test. Das fällt nun weg.

Ein Test genügt: das gilt ab heute für alle, die als Urlauber ins Land kommen. Dieser Test allerdings darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das betrifft alle, die noch nicht zweimal geimpft, oder von einer Corona-Infektion genesen sind.

Im Hotel essen: für Hotelgäste nun ohne Test

Wer in einem Hotel in Mecklenburg-Vorpommern absteigt, profitiert ebenfalls von den Lockerungen: hier können die Gäste ab heute die Restaurants, Cafés und Bars, die zum Hotel gehören, ohne zusätzlichen Test nutzen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern hatte diesen Schritt begrüßt. "Nun muss nächste Woche auch die generelle Testpflicht in der Innengastronomie fallen.", fordert Präsident Lars Schwarz.

Weitere Informationen Corona und wir in MV: Wie es uns geht, was wir jetzt brauchen! Im Frühjahr 2020 haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

Gastronomie drängt auf weitere Lockerung

Für den Friseurbesuch zum Beispiel bleibt die Testpflicht bestehen - und wie auch auch für den Besuch im Innenbereich eines Restaurants oder Cafés. Die Dehoga will auch hier ein Ende der Einschränkungen. "Bei einer Erstimpfquote in MV von über 50 Prozent und unseren bewährten Hygienekonzepten ist dieser Schritt überfällig. Mit dem Wegfall der Testpflicht werden unnötige Hemmnisse für unsere Gäste abgebaut", forderte Präsident Lars Schwarz.

Diskussion um Maskenpflicht hält an

Weiterhin diskutiert wird die Maskenpflicht im Land. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich für ein Ausstiegsszenario ausgesprochen. "Es kommt jetzt darauf an, nicht alles auf einmal abzuschaffen, sondern Zug um Zug", hatte Glawe bei NDR MV Live gesagt. Denkbar sei zunächst eine Aufhebung draußen. "Die Maskenpflicht ist eine Voraussetzung gewesen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Es kommt jetzt darauf an, nicht alles auf einmal abzuschaffen, sondern Zug um Zug. Wir haben gute Erfahrungen mit der Maske gemacht", so Glawe am Montag bei NDR MV Live. Denkbar sei eine Lockerung im Außenbereich an der frischen Luft - "da, wo wenige Personen unterwegs sind in der Öffentlichkeit." Dort, wo viele Menschen aufeinanderträfen und wo wenig Abstand gehalten werden könne sowie in Innenbereichen, sei die Maske sinnvoll.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.06.2021 | 05:57 Uhr