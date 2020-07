Stand: 31.07.2020 08:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Testorf-Steinfort: Heuballen-Lager abgebrannt

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Nordwestmecklenburg ist am Freitagmorgen ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte in Testorf-Steinfort eine Miete mit Heuballen Feuer gefangen. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf einen angrenzenden Wald oder weitere große Heumieten in der Nähe übergriff. | 31.07.2020 08:37