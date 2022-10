Stand: 18.10.2022 08:21 Uhr Testorf: Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am späten Montagabend ist in der Nähe von Testorf bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein 21-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Ein Hubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzen 21-Jährigen ins Krankenhaus nach Lübeck. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer alkoholisiert war.

