Tessin: Schwerer Unfall mit sechs Verletzten auf B110

Am späten Samstagnachmittag stieß ein Mercedes auf der B110 in der Ortslage Tessin (Landkreis Rostock) aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einen entgegenkommenden Nissan zusammen. In dem Mercedes verunglückten insgesamt vier Personen im Alter von 61 bis 90 Jahren. Eine Mitfahrerin wurde schwerverletzt. In dem Nissan wurde eine 76-jährige Beifahrerin schwerverletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die vier leichtverletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden schwerverletzten Frauen wurden mit Rettungshubschraubern abtransportiert. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für etwa 90 Minuten vollgesperrt. | 27.09.2020 10:03