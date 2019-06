Stand: 17.06.2019 08:19 Uhr

Tennishalle in Klink abgebrannt - 750.000 Schaden

In Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am frühen Montagmorgen die Tennishalle im Sportpark in Brand geraten. Nach knapp zweieinhalb Stunde ist es den Freiwilligen Feuerwehren gelungen, das Feuer zu löschen. Die Bowlingbahn im Nachbargebäude konnte gerettet werden. Der Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt.

Halle war nicht mehr zu retten

Da das Dach der Halle eingestürzt sei, solle mithilfe eines Baggers nach Glutnestern gesucht werden, erklärte Einsatzleiter Reimond Kamrath von der Freiwilligen Feuerwehr Waren. Die Feuerwehren Waren, Malchow, Klink und Jabel waren gegen 4 Uhr alarmiert worden. Schnell brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Die Rauchsäule war mehrere Kilometer weit zu sehen. Das Gebäude sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen, so Kamrath.

Veranstaltungsort für bis zu 1.000 Gäste

Der Sportpark in Klink beherbergte mehrere Tennis- und Badmintonplätze. Auch zahlreiche Events fanden dort statt. Erst am vergangenen Sonnabend wurden dort Jugendweihen gefeiert. Die Halle bot rund 1.000 Gästen Platz zum Feiern.

