Tempolimit-Schild fehlt: Geblitzte Autofahrer sollen Einspruch erheben

Stand: 05.08.2024 05:07 Uhr

Am Sonntagnachmittag haben sich mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der L22 in Höhe Rostock-Hinrichshagen in Richtung Graal-Müritz anscheinend grundlos geblitzt worden waren.