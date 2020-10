Stand: 12.10.2020 10:04 Uhr Tellow: Heimatverband wählt neuen Vorsitzenden

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern hat Martin Buchsteiner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Historiker von der Universität Greifswald wurde in Tellow (Landkreis Rostock) am Sonnabend Nachfolger von Cornelia Nenz. Buchsteiner engagiert sich unter anderem in der Geschichtswerkstatt Rostock und bei der Thünengesellschaft Tellow. Dem Verband gehören nach eigenen Angaben 102 Mitglieder und 107 Mitgliedsvereine an. | 12.10.2020 10:01