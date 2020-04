Stand: 10.04.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Telefonische Seelsorge auch an den Ostertagen

Die spezielle Seelsorge-Hotline der Nordkirche in der Corona-Krise ist auch über die Feiertage erreichbar. Täglich von 14 bis 18 Uhr sind vier Leitungen geschaltet. Die Nordkirche macht dieses zusätzliche Angebot seit knapp drei Wochen, täglich melden sich rund 20 Menschen bei der Hotline. An die Seelsorge-Hotline können sich alle Menschen wenden, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, sagt Prof. Dr. Kerstin Lammer, Leitende Pastorin des Hauptbereichs Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog der Nordkirche.

Einsamkeit, Angst, Konflikte - die Gründe für Anrufe sind vielfältig

Lammer berichtet, dass seit dem Start der Hotline die Menschen anrufen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders leiden, weil sie mit Unsicherheit und Angst, aber auch mit Trauer umgehen müssen. Hinzu käme, dass Menschen sich einsam oder eingesperrt fühlen, weil Besuche nicht möglich sind. Anderen werde es jetzt zu Hause zu eng, weil viele auf einmal drinnen bleiben müssen, das kann vermehrt zu Konflikten führen. Gerade an den Feiertagen wird das für viele vermutlich schwer werden: "Für sie sind wir mit unserem seelsorgerlichen Gesprächsangebot da und ganz Ohr am Telefon", so Lammer.

Alle Hotlines sind kostenlos

Die Hotline ist ein Zusatzangebot der Nordkirche in Zeiten der Corona-Krise, 35 Ehrenamtliche arbeiten hier. Falls die Krise sich verschlimmern sollte und mehr Menschen anrufen, kann die Hotline ihre Kapazitäten ausbauen, es können mehr Leitungen anbieten und auch mehr Ehrenamtliche einsetzen. Über Ostern werden ausschließlich Pastoren an den Telefonen sitzen. Die Nummer der zusätzlichen Hotline lautet: (0800) 454 01 06, täglich von 14 bis 18 Uhr. Die reguläre Telefonseelsorge ist weiter 24 Stunden am Tag erreichbar. Die Nummern: (0800) 111 01 11 und (0800) 111 02 22. Die Anrufe sind kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.04.2020 | 10:00 Uhr