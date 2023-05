Stand: 08.05.2023 14:38 Uhr Telefone zahlreicher Polizeidienststellen ausgefallen

Bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag viele Telefone zwischen 10.00 und 13.30 Uhr ausgefallen. Davon waren nach Angaben der beiden Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock zahlreiche Reviere betroffen. Der Notruf habe jedoch die ganze Zeit funktioniert, hieß es. Die Ursache für die Ausfälle war zunächst unklar. "Einen Hackerangriff schließen wir weitestgehend aus", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Stattdessen könnte es zum Beispiel an einer "größeren Leitungsstörung" gelegen haben.

