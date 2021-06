Stand: 16.06.2021 15:10 Uhr Telefonbetrüger erbeuten 18.000 Euro

Eine 58 Jahre alte Neubrandenburgerin hat durch Telefonbetrüger 18.000 Euro verloren. Die Frau war von einer vorgeblichen Kripobeamtin angerufen worden, wie die Polizei am am Mittwoch mitteilte. Die Anruferin gab an, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun ins Gefängnis - es sei denn, es werde eine Kaution hinterlegt. Die Geschädigte übergab der vermeintlichen Polizistin das Geld, die damit verschwand. 16.06.2021 15:09