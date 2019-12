Stand: 18.12.2019 05:13 Uhr

Teilhabegesetz: Sozialministerium will Streit schlichten

Von Stefan Ludmann, NDR1 Radio MV

Im Finanzstreit um bessere Leistungen für Menschen mit Behinderung will das Sozialministerium in Schwerin die Wogen glätten. Trotz der anhaltenden Kritik aus den Landkreisen setzt das Ministerium darauf, dass das sogenannte Bundesteilhabegesetz (BTHG) pünktlich zum 1. Januar umgesetzt wird. Das Gesetz soll behinderten Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben garantieren und ihnen gleichzeitig individuelle Leistungen sichern.

Drese: Kommunen müssen Gesetz anwenden

Das Sozialministerium hat dazu am Dienstagnachmittag noch einmal ein Rundschreiben an alle sechs Landkreise und die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin geschickt - Ministerin Stefanie Drese (SPD) verweist auf die gültige Rechtslage. Danach müssen die Sozialämter der Kommunen das Gesetz anwenden. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte kurz zuvor eine Verordnung auf den Weg gebracht, enthalten sind detaillierte Vorgaben zur Umsetzung der neuen Regelungen. Drese erklärte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV, damit werde für die Leistungserbringer - beispielsweise Werkstätten für Behinderte oder Sozialverbände - und für die Träger der Eingliederungshilfe - das sind die Landkreise und die kreisfreien Städte - Rechtssicherheit geschaffen. Das sei wichtig "für die Belange der Menschen mit Behinderung", so Drese.

Kommunen fordern mehr Geld

Das Land garantiert den Kommunen mindestens 4,2 Millionen Euro im Jahr. Mit dem Geld soll Extra-Personal in den Sozialämtern bezahlt werden. Das neue Gesetz macht eine intensivere Betreuung und Beratung der Menschen mit Behinderung nötig. Die in der vergangenen Woche vom Landtag beschlossene Summe reicht nach internen Berechnungen des Sozialministerium für etwa 60 neue Stellen. Weil den Kommunen das Geld nicht ausreicht und sie mindestens 15 Millionen Euro für deutlich mehr Personal fordern, gibt es keine Einigung über diesen wichtigen Teil der Finanzierung. Druck kam vom Vorsitzenden des Städte- und Gemeindetages, Thomas Beyer (SPD). Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte schon im Januar vor dem Verfassungsgericht geklagt. Das Argument: Wenn das Land Leistungen abfordere, müsse es auch eine ausreichende Finanzierung sichern.

Drese will Anfang des Jahres weiter verhandeln

Drese zeigt sich trotz der Misstöne zuversichtlich, dass es klappen könnte mit einer Einigung: Sie unterstrich ihr Angebot, "Anfang kommenden Jahres über einen Mehrbelastungsausgleich mit der kommunalen Ebene weiter zu verhandeln". Auch da geht es um Geld, der Landtag hat eine Frist zur Einigung bis Ende März 2020 gesetzt. Hinter vorgehaltener Hand verweisen Landespolitiker darauf, das die Kreise bei ihren Sozialämtern gespart hätten und viele schon seit langen personell unterbesetzt seien. Der Streit jetzt werde von den Kommunen offenbar genutzt, um Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen.

28.000 Menschen profitieren von neuer Regelung

Das Sozialministerium erklärte auch, bisher habe kein Kreis angezeigt, dass er die neue Regelung nicht umsetzen wolle. Der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte Heiko Kärger (CDU) hatte sich am Montag jedoch in diesem Sinn geäußert und damit Irritationen ausgelöst. Von der neuen Regelung sollen in Mecklenburg-Vorpommern etwa 28.000 Menschen profitieren. Es jetzt unter anderem um angemessenen Wohnraum, mehr Bildung und sinnvolle Beschäftigung.